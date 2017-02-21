Координировавшаяся ЦРУ США военная помощь повстанцам на северо-западе Сирии была заморожена после нападения на них исламистов в январе 2017 года, сообщает Reuters. Эту информацию подтвердили официальные лица из четырех повстанческих групп, оставшихся без поддержки.

Представители оппозиции сказали, что официального объяснения приостановке помощи не было, но, учитывая, что это произошло после нападения джихадистов, вероятно, США не хотят, чтобы оружие и деньги попали в руки исламистских боевиков.

Повстанцы рассчитывают, что приостановка помощи, которая включает в себя зарплаты, обучение, боеприпасы и противотанковые ракеты, будет временной, но ясности по этому поводу нет.

Замораживание помощи связано с проблемами, стоящими перед Свободной сирийской армией (ССА), противостоящей Башару Асаду. "Реальность такова, что если вы хотите изменений, то эти изменения неизбежно влекут последствия", — сказал представитель одной из повстанческих группировок, лишившихся поддержки.

Приостановку помощи подтвердили два представителя Сирийской свободной армии на условиях анонимности, учитывая секретный характер поддерживаемой ЦРУ программы. Такой шаг заставил оппозицию усомниться в международной поддержке их борьбы против Асада, отметил источник.

Помощь Свободной сирийской армии оказывают Турция, Катар и Саудовская Аравия — государства, выступившие против Асада. ЦРУ отказалось комментировать информацию о замораживании помощи. Представитель катарского правительства заявил, что ему нечего сказать, а в Турции отметили, что они не могут обсуждать "оперативные данные". Саудовская Аравия не ответила на запрос агентства.

Нападение исламистов, о котором пишет Reuters, произошло во второй половине января. Тогда СМИ писали, что в провинции Идлиб на северо-западе Сирии боевики группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшей "Джебхат ан-Нусры") обвинили своих бывших союзников в измене и сумели за несколько дней захватить одну за другой базы формирований Сирийской свободной армии к северу и западу от Алеппо, а также начали наступление к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией. Представитель администрации США назвал переход оружия в руки террористов "постоянной проблемой".

Президент США Дональд Трамп еще перед вступлением в должность говорил, что он может прекратить поддержку группировок Сирийской свободной армии и сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), но его политика в отношении Сирии и Ирака остается неясной, а замораживание помощи связывается не с нею, а нападением на ССА террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам".

В Сирии действует целый ряд вооруженных сил и групп. Большинство группировок провозглашают своей задачей борьбу с "Исламским государством" и другими радикальными террористическими группами. Турция поддерживает вооруженные отряды оппозиции, теснящие ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". Российские ВКС осуществляют поддержку действий правительственной армии Башара Асада. США традиционно поддерживали курдские боевые отряды, которые первыми заявили о себе как об эффективной силе, противодействующей ИГ в отдельных районах.

Сейчас в Сирии действует ограниченный контингент американского спецназа, однако предыдущий президент США Барак Обама принципиально отказывался посылать в Сирию регулярные войска.

В январе заместитель командующего Корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джон Дэвис заявил, что активизация американской кампании по противодействию ИГ потребует не только увеличения числа ударов с воздуха по ее живой силе и технике.