Представители оппозиции сказали, что официального объяснения приостановке помощи не было, но, учитывая, что это произошло после нападения джихадистов, вероятно, США не хотят, чтобы оружие и деньги попали в руки исламистских боевиков.
Повстанцы рассчитывают, что приостановка помощи, которая включает в себя зарплаты, обучение, боеприпасы и противотанковые ракеты, будет временной, но ясности по этому поводу нет.
Замораживание помощи связано с проблемами, стоящими перед Свободной сирийской армией (ССА), противостоящей Башару Асаду. "Реальность такова, что если вы хотите изменений, то эти изменения неизбежно влекут последствия", — сказал представитель одной из повстанческих группировок, лишившихся поддержки.
Приостановку помощи подтвердили два представителя Сирийской свободной армии на условиях анонимности, учитывая секретный характер поддерживаемой ЦРУ программы. Такой шаг заставил оппозицию усомниться в международной поддержке их борьбы против Асада, отметил источник.
Помощь Свободной сирийской армии оказывают Турция, Катар и Саудовская Аравия — государства, выступившие против Асада. ЦРУ отказалось комментировать информацию о замораживании помощи. Представитель катарского правительства заявил, что ему нечего сказать, а в Турции отметили, что они не могут обсуждать "оперативные данные". Саудовская Аравия не ответила на запрос агентства.
Нападение исламистов, о котором пишет Reuters, произошло во второй половине января. Тогда СМИ писали, что в провинции Идлиб на северо-западе Сирии боевики группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшей "Джебхат ан-Нусры") обвинили своих бывших союзников в измене и сумели за несколько дней захватить одну за другой базы формирований Сирийской свободной армии к северу и западу от Алеппо, а также начали наступление к югу от Идлиба и в горной местности Джебель-эз-Завия на границе с Турцией. Представитель администрации США назвал переход оружия в руки террористов "постоянной проблемой".
Президент США Дональд Трамп еще перед вступлением в должность говорил, что он может прекратить поддержку группировок Сирийской свободной армии и сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), но его политика в отношении Сирии и Ирака остается неясной, а замораживание помощи связывается не с нею, а нападением на ССА террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам".
В Сирии действует целый ряд вооруженных сил и групп. Большинство группировок провозглашают своей задачей борьбу с "Исламским государством" и другими радикальными террористическими группами. Турция поддерживает вооруженные отряды оппозиции, теснящие ИГ на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата". Российские ВКС осуществляют поддержку действий правительственной армии Башара Асада. США традиционно поддерживали курдские боевые отряды, которые первыми заявили о себе как об эффективной силе, противодействующей ИГ в отдельных районах.
Сейчас в Сирии действует ограниченный контингент американского спецназа, однако предыдущий президент США Барак Обама принципиально отказывался посылать в Сирию регулярные войска.
В январе заместитель командующего Корпусом морской пехоты США генерал-лейтенант Джон Дэвис заявил, что активизация американской кампании по противодействию ИГ потребует не только увеличения числа ударов с воздуха по ее живой силе и технике.