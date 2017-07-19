В числе экспонатов, похищенных Ротем Байдс, были ложки, осколки стекла, металлический болт и знак, запрещающий посетителям выносить предметы с территории бывшего концлагеря. Сама нарушительница пояснила, что ее арт-проект ставит вопрос о том, что останется в памяти людей, когда "живые примеры", пережившие ужасы Освенцима, перестанут существовать.

Она добавила, что осознает неправомерность своих действий, но не жалеет о содеянном. "Я чувствовала, что это то, что я должна сделать. Миллионы людей были убиты по законам морали одной страны. И если таковы правила, то я могу прийти [туда] и действовать в соответствии со своими правилами", — заключила девушка.

После того как в колледже узнали о краже, выставка Байдс была закрыта, а студентку вызвали на дисциплинарную беседу. При этом декан факультета искусств доктор Габи Клесмер поддержал ученицу, отметив, что кафедра стремится к "свободе творчества, культуры, взглядов и представлений".

В музее заявили о намерении подать иск к девушке, а также выразили надежду на то, что украденные предметы будут возвращены.

Комплекс Аушвиц-Биркенау (Освенцим) — концентрационный лагерь, основанный на территории Польши в 1940-м и освобожденный Красной армией 27 января 1945 года. Будучи крупнейшим нацистским лагерем смерти, он стал одним из главных символов холокоста. За пять лет существования там погибли около 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона — евреи.