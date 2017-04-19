Основатель компании Facebook Марк Цукерберг выразил соболезнования семье Роберта Годвина, видео убийства которого было выложено в социальную сеть и оставалось доступно в течение нескольких часов.

Роберт Годвин, которому было 74 года, стал случайной жертвой Стива Стивенса - тот застрелил Годвина в минувшее воскресенье в Кливленде, штат Огайо, когда он возвращался домой из церкви.

Стивенс выложил видеозапись убийства Годвина в "Фейсбуке", а затем в видеосервисе Facebook Live рассказал о том, что совершил еще больше десятка убийств.

Во вторник Стивенс совершил самоубийство после того, как его заметили полицейские и устроили за ним погоню.

Полиция объявила о смерти Стива Стивенса примерно за час до выступления Цукерберга на F8 - ежегодной конференции разработчиков Facebook.

Его сеть подверглась критике за то, что посты Стивенса были удалены спустя больше двух часов после того, как он опубликовал видеоклип со сценой убийства, несмотря на множество полученных за это время жалоб.

"Масштаб власти"

Шеф полиции Кливленда дал пресс-конференцию, на которой особо остановился на роли "Фейсбука" в произошедшем.

"Я считаю, что люди в соцсетях осознают масштаб власти, которой они располагают, и того вреда, который она может причинить", - сказал Калвин Уильямс.

"Люди не должны выставлять в соцсети всю свою жизнь и уж тем более не должны использовать соцсети для того, чтобы сделать плохо другим", - заметил Уильямс.

"И наша трагедия - яркий тому пример. Она ни в коем случае не должна была стать достоянием всего мира", - подытожил он.

"Нам предстоит проделать большую работу для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем", - заявил Марк Цукерберг.

Надежда на искусственный интеллект

"Ясно, что им надо было срочно отреагировать на эту ситуацию. Но речь идет о необычайно сложной проблеме", - прокомментировал в беседе с Би-би-си выступление Цукерберга один из участников конференции F8 Джефф Блейбер, аналитик компании CCS Insight.

"Компания Facebook располагает огромным числом талантливых сотрудников и уделяет большое внимание развитию искусственного интеллекта, и я полагаю, что именно это поможет ей решать подобные проблемы в долгосрочном плане".

"Именно искусственный интеллект может стать ключевым фактором в сокращении времени на обнаружение и удаление материалов в социальных сетях на фоне непрерывно растущего контента, публикуемого пользователями".