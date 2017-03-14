"Мы хотим максимально остановить грузопоток. Может быть, это будет болезненно для обывателей, но у нас нет другого выхода. Нас поддерживают уже 80% перевозчиков в стране. В крупных городах мы будем выстраивать колонны вдоль дороги, дальше у нас намечены митинги. У нас есть цель: сесть за стол переговоров", — заявил на пресс-конференции председатель ОПР Андрей Бажутин (цитата по "Росбалту").

Он отметил, что в случае, если власти не отреагируют на забастовку, протестующие будут призывать к отставке правительства. "Проблем у нас несколько. Основная — это система "Платон", с которой мы не согласны, которую перевозчики саботируют. Нам до сих пор не объяснили, за что мы должны заплатить, какая форма ущерба нами наносится, в цифрах нам не было доказано ничего", — подчеркнул Бажутин.

"Есть у нас конституция России, и за последний год мы сами и наши товарищи попадали в ситуацию, когда конституция совершенно не соблюдается. А гаранту конституции, видимо, это неинтересно. Поэтому есть такое требование, как недоверие президенту", — отметил глава ОПР, подчеркнув, что организация не требует отставки Путина, а лишь декларирует свое недоверие по отношению к нему (цитата по Русской службе BBC).

По словам Бажутина, в настоящее время инициаторы забастовки оповещают перевозчиков в регионах и согласуют протестные акции с местными властями. "Скорее всего, ближе к 15 апреля будет митинг, привязываемся к этому сроку, потому что это время повышения тарифа. Период этой стачки — месяц, я думаю, минимум. Если мы встанем на днях, товарооборот не сядет — за исключением скоропортящихся продуктов. Это все длительный, долгоиграющий процесс, и все это будет разрабатываться поэтапно", — пояснил он.

Бажутин отметил, что о своем участии в акции уже заявили фермеры и таксисты из ряда регионов. В частности, лидер движения таксистов "Стоп нелегал" Евгений Грек пояснил, что в рамках забастовки 27 марта водители не выйдут на работу в Москве и области. Свое участие в стачке подтвердили 10 российских регионов.

С 15 апреля 2017 года тариф для большегрузов в системе "Платон" будет единовременно повышен до 3,06 рубля за километр с нынешних 1,53 рубля. При этом индексация тарифа "Платона" на уровень инфляции начнется с 1 июля следующего года.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. Плата, обязательная для всех большегрузов от 12 тонн, взимается как с российского, так и с иностранного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. Сейчас штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют 5000 рублей (82 евро), и 10 000 рублей (164 евро) — за повторное нарушение в течение года.

Ранее прошла информация, что Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату проезда в системе "Платон". Кроме того, Минтранс РФ предлагал повышать тариф поэтапно: с февраля 2017 года с нынешних 1,53 рубля за километр пути до 2,61 рубля, с июня — до 3,06 рубля. Предлагалось такжеотложить индексацию тарифа на уровень инфляции (до 3,73 рубля) до июля 2018 года.