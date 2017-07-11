"Вам предстоит принять участие в актуальной кампании Министерства иностранных дел по противостоянию внешнему влиянию, которое угрожает датским интересам и демократическим ценностям и использует в этих целях ложь и дезинформацию, продвигая тем самым интересы иностранных держав", — обещают специалистам по лжи.

В комментарии Berlingske представители МИДа заверили, что у них уже есть сотрудники с подобными компетенциями, но срочно требуются "еще одни руки", к тому же вакансия предполагает ключевую позицию на данном направлении.

В министерстве уверяют, что специалисту по дезинформации не нужно будет заниматься дезинформированием политических конкурентов Копенгагена, а только оценивать информацию в СМИ и соцсетях на предмет ее достоверности.

От кандидатов требуются навыки анализа количественных и качественных данных, хорошие способности к межличностному общению и образование в области психологии, цифровой коммуникации, знание цифровых и социальных медиа, основы кибербезопасности. Большим плюсом является знание русского языка. Размер заработной платы не разглашается, однако в описании вакансии говорится, что специалист требуется как можно скорее. Заявки будут приниматься до 4 августа.

Отметим, в июне датское правительство объявило о своей новой внешней и оборонной стратегии на 2017-2018 годы. В официальном сообщении по этому поводу отмечалось, что "российское влияние" становится все большей проблемой в западных странах и правительство Дании должно активизировать усилия по его нейтрализации.