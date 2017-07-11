Строителей пришлось спасать с помощью автокрана. Причем один из них, находившийся на краю крыши, куда уже подступал огонь, ухватился за тросы, свисающие со стрелы крана, которые к нему удачно подвел умелый крановщик. Оба спасенных рабочих были госпитализированы с сильными ожогами, но угрозы их жизни нет.
Датский рабочий спасся с горящей крыши, зацепившись за тросы крана
Foto: LETA
В датской коммуне Редовре произошел сильный и стремительный пожар на верхних этажах строящегося шестиэтажного здания. Двое рабочих оказались в огненной ловушке на крыше, сообщил местный телеканал TV2.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Читайте также: