В датской коммуне Редовре произошел сильный и стремительный пожар на верхних этажах строящегося шестиэтажного здания. Двое рабочих оказались в огненной ловушке на крыше, сообщил местный телеканал TV2.

Строителей пришлось спасать с помощью автокрана. Причем один из них, находившийся на краю крыши, куда уже подступал огонь, ухватился за тросы, свисающие со стрелы крана, которые к нему удачно подвел умелый крановщик. Оба спасенных рабочих были госпитализированы с сильными ожогами, но угрозы их жизни нет.