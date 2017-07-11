Строителей пришлось спасать с помощью автокрана. Причем один из них, находившийся на краю крыши, куда уже подступал огонь, ухватился за тросы, свисающие со стрелы крана, которые к нему удачно подвел умелый крановщик. Оба спасенных рабочих были госпитализированы с сильными ожогами, но угрозы их жизни нет.