Прокуратура Берлина предъявила обвинение 23-летнему мужчине, вступившему в сексуальную связь с 13-летней местной жительницей Лизой, оказавшейся в центре международного скандала год назад (тогда в российских СМИ появилась информация об изнасиловании девочки из семьи российских немцев беженцами, что в итоге не подтвердилось).

Об обвинении, предъявленному 23-летнему берлинцу, сообщили в пресс-службе берлинского Земельного суда по уголовным делам. По словам пресс-секретаря суда Лизы Яни, обвинение было предъявлено по статье "сексуальное насилие в отношении детей в особо тяжкой форме" (§176a), передает Deutsche Welle.

Немецкая газета Bild уточняет, что девочка Лиза имела оральный секс с двумя мужчинами — 20 и 23 лет. 20-летний подозреваемый сумел доказать, что не знал о недостижении партнершей возраста согласия, и расследование в отношении него было прекращено, передает Newsru.com.

В отношении 23-летнего выдвинуто обвинение в развратных действиях в отношении ребенка: он знал, что Лизе на тот момент было всего 13 лет. Как пишет Spiegel, Лиза сообщила ему о своем возрасте в WhatsApp, и обвиняемый в этом сознался. Кроме того, немец снимал происходящее на свой мобильный телефон, поэтому ему предъявили обвинения в производстве детской порнографии.

Несмотря на то, что прокуратура считает, что секс произошел по обоюдному согласию, Лиза на тот момент не достигла "возраста сексуального согласия". В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием в отношении детей и преследуются законом.

Помимо обвинения в сексуальном насилии, мужчина обвиняется в изготовлении порнографии, поскольку он снимал секс с девочкой на видео. Сексуальные действия происходили в октябре и ноябре 2015 года, подчеркнула Лиза Яни, и таким образом не связаны с эпизодом пропажи ребенка в январе 2016 года.

Все началось с того, что 11 января 2016 года Лиза осталась у своего 19-летнего знакомого, а затем после 30-часового отсутствия вернулась домой и в слезах заявила, что ее похитили люди, не говорившие по-немецки. Российские каналы растиражировали сюжет о "русской девочке" Лизе, похищенной и изнасилованной мигрантами в Германии, ставший классикой антизападной пропаганды.

Разгорелся дипломатический скандал. Главы МИД Германии и России обменялись заявлениями по поводу так называемого "дела девочки Лизы". Сначала Сергей Лавров упрекнул немецкие власти в попытке "политкорректно залакировать действительность". Затем Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил, что российский министр вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.

Впоследствии выяснилось, что девочку никто не похищал, а сексуальный контакт у нее был по взаимному согласию. После этого спецслужбы Германии заявили, что Россия "проводит целенаправленные акции по дестабилизации Германии".