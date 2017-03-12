В Литве продолжается расследование громкого дела — похищения и убийства 26-летней Евы Страздаускайте. По подозрению в совершении убийства полиция задержала шестерых человек. Первого подозреваемого суд постановил задержать на три месяца.

Литовка Ева Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40, телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на 6 марта ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район). 10 марта выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны шестеро подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что часть подозреваемых в похищении и убийстве девушки — члены одной семьи. Прокурор Гинтас Иванаускас сказал, что только после решения суда сможет что-то комментировать, отметив, что 12 марта в первой половине дня в суде пройдут слушания по вопросам двоих подозреваемых, а после обеда в суд доставят еще двоих.

12 марта первого из подозреваемых доставили в Вильнюсский участковый суд, причем по дороге в здание суда мужчина прятал свое лицо. Когда его вели в зал заседания, фотографов попросили отойти, чтобы они не могли сфотографировать его лицо. Дверь зала заседания закрыли на ключ.

Обычно вопрос назначения меры пресечения решается за закрытыми дверьми, однако фотографам дают несколько минут, чтобы сфотографировать подозреваемого. По сведениям DELFI, на этот раз прокуроры указали обеспечить иной порядок.

В 9.24 из суда увезли первого подозреваемого. Выяснилось, что судья Диана Бутримене разрешила взять первого подозреваемого под стражу на три месяца. По закону, это самая суровая мера пресечения.