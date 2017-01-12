Женщины в европейских странах, особенно на юге, рожают все меньше детей. Более 20% женщин, родившихся в 1970-х годах на юге Европы, могут остаться бездетными. Это больше, чем средний показатель в странах северной Европы (15%) и западной Европы (18%).

Согласно докладу, опубликованному во Франции, это объясняется такими факторами как нестабильность на рынке труда и отсутствие трудовых льгот для молодых матерей. В докладе также указывается, что бездетность была на высоком уровне на юге Европы и столетие назад.

17-25% женщин, родившихся в первое десятилетие ХХ века, остались бездетными в силу разным причин — нехватка мужчин, многие из которых погибли в Первую мировую войну, эмиграции молодых мужчин из бедных стран и воздействия последствий экономического кризиса 1929 года.

С тех пор, по данным французских демографов, график рождаемости в странах Европы представляет собой кривую в форме латинской буквы U. Бездетность достигала очень низкого уровня среди женщин, родившихся в 30-х и 40-х годах прошлого века. Это были родители поколения "бэби-бумеров", которое выросло в благоприятных условиях послевоенного периода с его почти полной занятостью и щедрыми социальными благами.

В странах восточной Европы бум рождаемости продолжался дольше, чем на Западе, чему способствовал дефицит противозачаточных средств, к тому времени уже распространенных в западных странах.

Рост уровня бездетности особенно заметен в Греции, Италии и Испании, где он превышает 20% среди женщин, родившихся в начале 1970-х годов. В западной Европе бездетность была наиболее высока в Австрии, Германии и Швейцарии — около 20% среди женщин, родившихся в 1968 году.

Рождаемость в Болгарии, Чехии и России после распада социалистического лагеря в 1989-1990 годах была выше, чем в других странах центральной и восточной Европы. Только 8% женщин, родившихся в этих странах в 1968 году, остаются бездетными, что намного ниже среднеевропейского показателя в 14%.

Однако бездетность начинает расти среди женщин, родившихся в 1940-е годы (на Западе) и в 1960-х годах (на Востоке) в силу комплексного воздействия различных внешних и личностных факторов.

Как пишут французские демографы, экономические и культурные тенденции последних 50 лет в основном стимулировали бездетность. В докладе отмечается, что очень немногие женщины планируют оставаться бездетными, и в большинстве случаев большинство бездетных женщин просто постоянно откладывают решение родить до тех пор, пока не становится слишком поздно.

"Надежные средства контрацепции, более позднее время вступления в брак, решение завести ребенка в более зрелом возрасте, более хрупкие браки, требования карьеры и нестабильность на рынке труда, а также общая экономическая неопределенность способствуют бездетности", — отмечают авторы доклада.

Другие факторы включают недостаточную поддержку со стороны государства и устойчивые общественные стереотипы в том, что касается роли женщин в семейной жизни.

По мнению авторов доклада, в предстоящие годы бездетность будет расти прежде всего в странах южной Европы, где до четверти женщин, родившихся в 1970-е годы, не будут иметь детей. Бездетность будет расти также в странах центральной и восточной Европы.