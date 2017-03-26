Разнимать участников драки пришлось полиции. Стражи порядка разогнали протестующих, задержав трех человек за противозаконное использование перечного газа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Los Angeles Times. Еще несколько демонстрантов были арестованы за другие нарушения.

Местные СМИ сообщают, что в ходе массовой драки, которая проходила в городе Хантингтон-Бич, ранения получили по меньшей мере два человека. По приблизительным оценкам, всего в демонстрации принимали участие около 2 тысяч граждан.

Беспорядки из-за разногласий по отношению к Трампу в Калифорнии происходят не впервые. Так, в начале марта в Беркли, где находится знаменитый Калифорнийский университет, разгорелась драка с участием 200-300 человек с каждой стороны. В конфликт также пришлось вмешаться правоохранителям, в результате пять человек были задержаны.

Напомним, Трамп одержал победу на президентских выборах несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало почти на 3 миллиона американцев больше. Вскоре после церемонии инаугурации по Соединенным Штатам прокатилась волна многотысячных митингов, наиболее крупный из которых — в Вашингтоне — собрал более 500 тысяч человек.