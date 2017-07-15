В ряде городов Франции, отмечавшей национальный праздник, хулиганы подожгли почти 900 автомобилей, ранены 13 полицейских и военных.

В целом ряде городов Франции, отмечавшей 14 июля национальный праздник — День взятия Бастилии, были зафиксированы беспорядки. Экстремисты и хулиганы подожгли порядка 897 автомобилей, ранения получили 13 полицейских и военнослужащих, сообщили в субботу, 15 июля, в МВД страны. Особенно высокой активность правонарушителей была в Париже и Севране.

В министерстве уточнили, что под стражу были взяты 368 человек. Избежать более серьезных последствий удалось благодаря задействованию усиленных нарядов полиции, добавили в МВД, назвав нападения "недопустимыми".

В начале июля правоохранительные органы республики задержали мужчину, угрожавшего убить президента страны Эмманюэля Макрона в День взятия Бастилии. Глава Франции вместе с американским лидером Дональдом Трампом 14 июля принимали парад в самом центре Парижа — на Елисейских полях.