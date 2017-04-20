Десятый фигурант дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга Акрам Азимов, депортированный в Москву из киргизского города Оша в четверг, 20 апреля, не признал вину в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

"Я не причастен к этому делу", — сказал он. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на заявление следователя в Басманном суде, брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова Акрам дал на него показания.

"В ходе допроса в качестве подозреваемого Азимов сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву", — цитирует агентство заявление следователя.

Акрам решением Басманного суда Москвы был заключен под стражу до 3 июня. СКР выяснил, что Акрам Азимов созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической организации (название не уточняется).

"Помимо этого, Азизов занимался фальсификацией документов, чтобы члены этой организации могли беспрепятственно передвигаться по территории России", — заявила судья Елена Ленская.

Обстоятельства задержания Акрама Азимова продолжают оставаться неясными. Накануне младший брат подозреваемых Билал Азимов сообщил "Интерфаксу", что его забрали из больницы, где у него была запланирована операция по удалению кисты головного мозга, как предполагаемого соучастника подготовки теракта. После этого ФБС сообщила о задержании Акрама Азимова в поселке Московский в Новой Москве.

Мать фигурантов дела о теракте в Петербурге называет арест старшего сына "постановкой"

Вазира Азимова, мать подозреваемых в организации теракта в Санкт-Петербурге уроженцев Киргизии Акрама и Аброра Азимовых утверждает, что ее старшего сына Акрама похитили из больницы в Оше, сообщает сегодня "Интерфакс".

Сына "выкрали из больницы" сотрудники спецслужбы, говорится в заявлении Азимовой. "У него не было денег на билет, не было паспорта, это явная постановка, я хочу справедливости", — сказала она. Госкомитет национальной безопасности не комментирует заявления.

Младший брат предполагаемых террористов Билал Азимов сообщил "Интерфаксу", что Акраму в России был предоставлен адвокат, но родственники намерены нанять частного защитника, так как не верят в его виновность.

Ранее сообщалось, что 15 апреля к Акраму Азимову в больницу пришли сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и забрали его якобы на допрос, после чего семья заявила о его исчезновении. Источник в правоохранительных органах Киргизии подтвердил агентству, что Акрам был вызван на допрос, но заявил, что его вскоре отпустили. После этого ФСБ сообщило о его задержании, указав, что у него нашли боевую гранату РГД-5.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня. Утверждается, что именно Аброр занимался подготовкой террориста-смертника из петербургского метро Акбаржона Джалилова.

20 апреля глава ФБС Александр Бортников заявил, что следователям удалось установить личность заказчика теракта, но ни подробностей, ни имени заказчика не сообщил.