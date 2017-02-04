"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю", — призвал Новинский.

Без скорейшей реализации минских соглашений, как отметил депутат, конфликт в Донбассе будет регулярно обостряться. "Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей, и гарантировать, что даже мелкая стычка не перерастет в очередную полномасштабную эскалацию, практически нереально", — указал он.