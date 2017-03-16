Ввязавшегося в скандальную историю депутата литовского парламента Кястутиса Пукаса ждет не только импичмент. Группа девушек уже обратилась в Генпрокуратуру Литвы из-за сексуального домогательства со стороны депутата, пишет Info diena. Кроме того, выяснилось, что Пукас в своем рабочем кабинете в парламенте хранит боевое оружие.

Три девушки обратились в Генеральную прокуратуру Литвы, указав, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны парламентария Кястутиса Пукаса.

Как сказал BNS адвокат адвокатской конторы Ziemelis, Valys, Rugys ir parneriai Каролис Ругис, одна из девушек работала помощником парламентария в Сейме, а две другие пытались трудоустроиться на должность помощника парламентария. Генпрокуратура прокуратура получила и еще одно отдельное заявление женщины с подобными обвинениями.

Бывшая помощница депутата утверждает, что во время интервью она получила предложение Пукаса посетить его комнату в гостинице Сейма, осмотреть спальню, также прозвучали заявления о том, "как было бы замечательно поваляться в постели в спальне". По ее словам, на первом интервью о работе она услышала комментарии о своей груди и другие неподобающие намеки.

После этого Комиссия по этике и процедурным вопросам Cейма постановила обратиться к парламенту по поводу начала импичмента Пукасу из-за подозрений, что он мог нарушить присягу и Конституцию.

Сам Кястутис Пукас, избранный в парламент по списку партии "Порядок и справедливость", обвинения в домогательстве отрицает, но принес публичные извинения женщинам.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис дважды призвал Пукаса подать в отставку, но тот не намерен отказываться от мандата. "Когда будет импичмент, тогда будет и факт. У меня нет никаких нарушений, из-за которых я должен уходить в отставку", — заявил Пукас журналистам, выходя из кабинета спикера.

Кроме того издание Info diena выяснило, что Кястутис Пукас хранит в парламенте оружие. Он держит пистолет в сейфе рабочего кабинета. О том, что у него есть оружие, он рассказал и нескольким девушкам, которые пытались устроиться помощницами депутата. Девушки уверяют, что Пукас доверял свое оружие и третьим лицам.

"Он привозил его (оружие) из Каунаса, держал в сейфе, в кабинете. Когда ехал в Каунас, забирал с собой. Хвастался, что депутатов охрана не проверяет. В последние месяцы не проверяли и помощников, поскольку это доставляло много неудобств, когда они возвращались после обеденного перерыва", — рассказывали источники Info diena.

Депутат не отрицает, что у него есть оружие, и не одно: "Смотрите, оружие, которое у меня — мое. Оно легальное. Оружие нельзя оставлять лишь бы где. Ключи от сейфа у меня в кармане". Но Пукас отрицает, что доверял оружие третьим лицам, у которых нет специального разрешения на ношение оружия. По мнению депутата Сейма, оружие ему нужно для обеспечения безопасности, он чувствует себя небезопасно, поскольку борется с коррупцией. Департамент охраны руководства не может объяснить, как Пукас мог проносить оружие в парламент.

Представители парламентской канцелярии утверждают, что депутатам не разрешают носить оружие, нельзя хранить его и в кабинете. О том, что у них есть оружие, депутаты должны сообщать ДОР и оставлять оружие в специальной камере хранения.

"Оружие в парламент вносить запрещено. Его надо оставлять в камере хранения", — сказал глава отдела парламента по связям с общественностью Артурас Зеленякас. Департамент полиции не может предоставить информацию о том, есть ли у Пукаса разрешение на хранение оружия.