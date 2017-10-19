Депутаты Верховной рады Егор Соболев (на фото) и Юрий Левченко во главе приблизительно полтысячи митингующих пришли к администрации президента Украины, чтобы передать главе государства проект закона об антикоррупционном суде, одобренный Венецианской комиссией. Как передает с места корреспондент DW, полицейские, которые в пять рядов оцепили здание, пропустили народных избранников внутрь.

Вернувшись к митингующим, Егор Соболев рассказал, что передал Петру Порошенко требования участников акции и проект закона, который теперь остается только внести в парламент. "Мы должны сделать так, чтобы он его внес, или он не будет президентом Украины", -заявил депутат.

Протестующие вернулись на Майдан, где развернут палаточный городок. В течение ночи организаторы акции протеста должны разработать план дальнейших действий, который будет обнародован утром.

Реформировать политическую систему

Акция протеста у Верховной рады в Киеве началась 17 октября. Собравшиеся требуют проведения большой политической реформы: создания антикоррупционного суда, ограничения депутатской неприкосновенности и парламентских выборов по открытым партийным спискам.

Активисты заявляют, что проведение митинга у стен Верховной рады — вынужденный шаг, поскольку президент и парламент за три года пребывания у власти практически не реформировали политическую систему Украины и не выполнили предвыборных лозунгов.

Пока акция проходит без серьезных столкновений с полицией, перекрывшей правительственный квартал. Есть информация, что в Киев не пропускают автобусы с протестующими из других городов.