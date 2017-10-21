Сегодня крупнейшим городом планеты является Токио — в столице Японии проживают порядка 38 млн человек. Это примерно на 12 млн больше, чем в занимающей второе место столице Индии Нью-Дели. Эксперты ООН прогнозируют, что через 13 лет Токио "потеряет" один миллион жителей, но и с 37 млн он останется №1 в мире среди мегаполисов.
Ниже — список десяти крупнейших городов мира, составленный Business Insider. Для каждого мегаполиса указаны его численность населения в 1975 году и прогноз на 2030 год, внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения (в среднем в год), а также стоимость ежемесячной арендной платы и коммунальных услуг (в среднем в месяц).
- 1. Десять Латвий в одном городе. Сколько стоит жизнь в мегаполисах будущего
- 2. 10. Нью-Йорк (США), 19 млн жителей
- 3. 9. Каир (Египет), 19 млн жителей
- 4. 8. Осака (Япония), 20 млн жителей
- 5. 7. Мехико (Мексика), 21 млн жителей
- 6. 6. Пекин (Китай), 21 млн жителей
- 7. 5. Сан-Паулу (Бразилия), 21 млн жителей
- 8. 4. Мумбаи (Индия), 21 млн жителей
- 9. 3. Шанхай (Китай), 24 млн жителей
- 10. 2. Нью-Дели (Индия), 26 млн жителей
- 11. 1. Токио (Япония), 38 млн жителей