Если в 1975 году в мире было всего три города с населением более 10 млн жителей (Токио, Нью-Йорк и Мехико), то сейчас около 7% населения планеты проживают в мегаполисах. По прогнозам ООН, к 2030 году количество городов-гигантов увеличится с 31 до 41, а их население составит 8,7% от общей численности людей на планете.

Сегодня крупнейшим городом планеты является Токио — в столице Японии проживают порядка 38 млн человек. Это примерно на 12 млн больше, чем в занимающей второе место столице Индии Нью-Дели. Эксперты ООН прогнозируют, что через 13 лет Токио "потеряет" один миллион жителей, но и с 37 млн он останется №1 в мире среди мегаполисов.

Ниже — список десяти крупнейших городов мира, составленный Business Insider. Для каждого мегаполиса указаны его численность населения в 1975 году и прогноз на 2030 год, внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения (в среднем в год), а также стоимость ежемесячной арендной платы и коммунальных услуг (в среднем в месяц).

