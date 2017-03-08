"Но результаты исследований и опросов общественного мнения в крупнейших европейских странах рисуют совершенно иную картину", — полагают авторы статьи для немецкой газеты.

К примеру, во время выборов в ландтаг в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в прошлом году партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила хороший результат как раз благодаря молодым избирателям. 26% избирателей в возрасте от 18 до 25 лет сделали партию самый влиятельной политической силой в этой возрастной категории. Таким образом, она опередила на 10% Христианско-демократический союз (ХДС).

Эксперты уверены, что решающую роль сыграла плохая экономическая ситуация в регионе. Но и в других немецких федеральных землях ситуация отличается не сильно, и принцип "чем старше избиратель, тем чаще он выбирает АдГ" работает не всегда.

В частности, разрыв оказывается не таким уж и большим. Например, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, где также наблюдается не лучшая экономическая ситуация, в 2016 году АдГ набрала среди молодых избирателей 15%, при этом во всех остальных категориях за нее проголосовал 21%.

В конце апреля, как говорится далее, президентские выборы пройдут во Франции, и абсолютным фаворитом среди молодых избирателей является кандидат от праворадикалов Марин Ле Пен, набирающая 34% голосов, что вдвое больше, чем у Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, набирающих по 18%.

"Многих молодых людей привлекает обещание главы партии добиться создания большего количества рабочих мест благодаря политике изоляции", — утверждает эксперт по выборам из Свободного Университета Берлина Карстен Кошмидер.

А вот в Голландии выборы пройдут уже 15 марта, и настроение молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в последнее время сильно качнулось вправо. Особенно популярна среди молодых голландцев "Партия свободы" Герта Вильдерса. Два последних опроса конца 2016 года и начала 2017 года показывают, что за "Партию свободы" могут проголосовать до 27% молодых избирателей, что делает ее самой популярной среди молодежи.

В Италии "Движение пяти звезд" политика Беппе Грилло уже несколько лет пользуется большой популярностью прежде всего у молодых избирателей.

Аналогичная ситуация, как добавляет издание, наблюдается и в Польше. Последние выборы показали, что польская партия "Право и справедливость" (PiS), которая проводит курс на конфронтацию с Евросоюзом, особенно популярна среди молодых людей. На президентских выборах 2015 года за кандидата партии Анджея Дуду проголосовали порядка 60% граждан в возрасте от 18 до 25 лет.