"Три года назад Россия аннексировала Крым. Это — единственный козырь Путина, которым он воспользуется для своего переизбрания", — считает директор "Левада-Центра" Лев Гудков. Глава единственного в России независимого института, исследующего общественное мнение, поясняет, почему эйфория в России сошла на нет.

"Аннексия Крыма — это капитал Путина. Так не может продолжаться вечно, однако на предстоящую предвыборную кампанию (президентские выборы в России намечены на март 2018 года) его еще хватит, даже при том, что сама эйфория сошла на нет. Политика Путина в отношении Крыма до сих пор опирается на поддержку широких слоев населения. Среди опрошенных ее стабильно поддерживают 82-84% респондентов, пропаганда работает без устали, Кремль контролирует 94% СМИ", — сказал Гудков в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Путин вернул россиянам чувство национальной гордости, — поясняет российский социолог. — Присоединение Крыма к России в 2014 году имело большое символическое значение — его называют вторым по значимости событием после победы во Второй мировой войне. Однако кривая патриотической мобилизации, которая в 2014 году пошла резко вверх, сегодня снова падает".

Лев Гудков связывает это, с одной стороны, с тем, что "любое воодушевление когда-то проходит — люди устают". С другой — "в результате обострения экономического кризиса — прежде всего после падения цены на нефть в 2015 году — сократились реальные доходы населения. Сюда следует добавить и санкции. Перспектив на улучшение ситуации нет. Правительство ничего не предпринимает".

Как замечает главный социолог России, в обществе растут опасения в связи с тем, что "дело дойдет до других конфронтаций и Россия постепенно подходит к третьей мировой войне". Это, по мнению Гудкова, отразилось и на отношении к США.

"С ноября по январь наблюдался значительный спад в антиамериканском настрое: с 83% до 49%. После победы Трампа люди почувствовали облегчение, поскольку после всей связанной с ним пропаганды они исходили из того, что конфронтация подошла к концу, а отношения с Америкой могут быть выстроены с чистого листа. Конечно, на условиях, которые подошли бы Путину — что означает, в том числе, и признание Крыма российской территорией", — отмечает Лев Гудков. И даже после заявлений Белого дома о том, что Крым принадлежит Украине, настроения в России пока не сменились, замечает эксперт: "Пропаганда осторожна с критикой Трампа".

Отвечая на вопрос журналистки о том, может ли Путин еще раз подстегнуть рост патриотических настроений в стране, Гудков указывает на то, что очередной виток конфронтации, например, ожесточенные военные действия на Донбассе, могли бы снова привести к росту его популярности.

"Но чем чаще он будет делать ставки на конфронтацию, тем слабее будет ответная реакция — он просто израсходует ее потенциал. Сегодня Путина поддерживают 63% россиян. Люди понимают: альтернативы Путину нет. Им очевидно, что его переизберут президентом, хотят они этого или нет. Решающим вопросом становится явка на выборах", — замечает директор "Левада-Центра".

Комментируя решение оппозиционера Алексея Навального участвовать в избирательной кампании, несмотря на судебное решение, Гудков призывает не "переоценивать возможности Навального, у которого нет доступа к СМИ".

"В 2011-2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40-45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", — полагает социолог.

Останавливаясь на ситуации вокруг "Левада-центра", который в сентябре прошлого года был признан "иностранным агентом", Гудков говорит о том, что его институт стали считать "прокаженным" в собственной стране: "Некоммерческие организации, университеты и компании больше не хотят афишировать то, что мы работаем на них. Мы вынуждены сворачивать проекты с международными организациями. В отдельных регионах ФСБ начала оказывать давление на местную администрацию — и теперь там отказываются предоставлять нам информацию. Для наших сотрудников это непростое в психологическом плане время".

"Везде: в наших анкетах, на странице в интернете, в наших публикациях" мы вынуждены сообщать о том, что являемся "иностранным агентом".. "Это унизительно, это как клеймо позора. Слово "агент" приравнивает нас к шпионам и предателям. Цель — опорочить нас и другие важные неправительственные организации", — сказал в интервью Der Spiegel.

Лев Гудков сообщает о том, что на днях его организация проиграла в суде в четвертый раз. Сдаваться в "Левада-центре" не намерены: "Мы будем сражаться дальше — не только в России, но и в Европейском суде по правам человека в Страсбурге".