Жители района Ачин провинции Нангархар на востоке Афганистана описывают взрыв крупнейшей американской неядерной бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) как самое грандиозное из всего, что им приходилось видеть. "Эту бомбу сбросили вчера около семи часов, на протяжении почти получаса вся местность была в огне, там все разрушено", — рассказал DW очевидец удара Малек Юнес. Юнес знает, о чем говорит: за прошедшие десятилетия он пережил немало крупных бомбардировок после ввода войск США в Афганистан в 2001 году и падения режима талибов.

Американский авиаудар позволил ликвидировать 36 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Подземные укрытия ИГ полностью уничтожены. Жертв среди мирного населения нет, многие жители покинули этот район еще до прихода ИГ", — объяснил DW представитель местного губернатора Атаулла Хогианаи.

Причины применения

"Мать всех бомб", как еще расшифровывают аббревиатуру MOAB, хорошо подходит для уничтожения целей, недоступных для стандартных бомб, отметил Билл Роджо из вашингтонского "Фонда защиты демократий". Свыше 8400 килограмм взрывчатого вещества взаимодействует с кислородом зоны поражения и приводит к крупному пожару. Первое применение в боевых условиях этого вооружения администрацией Трампа поднимает ряд вопросов.

Оправданно ли применение MOAB тем уровнем угрозы американским интересам, которую представляет ИГ в Афганистане? И был ли сброс бомбы ценой около 15 млн долларов, позволивший ликвидировать 36 джихадистов, действительно направлен исключительно против ИГ, либо это имело более широкое символическое значение?

Бывший генерал афганской армии Аттикулла Амархаил склоняется ко второму варианту. "Я хорошо знаю регион, подвергшийся авиаудару, и не верю, что американцам потребовалась такая крупная бомба, чтобы уничтожить сравнительно немного боевиков", — предположил он в беседе с DW. По его словам, применение бомбы весом в 11 тонн против 36 противников несоразмерно, если с этим не связано желание достичь заодно других целей, констатировал Амархаил.

ИГ в Афганистане

По оценке США, в Афганистане находятся порядка 600-800 боевиков ИГ. В сравнении с Ираком и Сирией — скромный показатель. Первые сообщения о джихадистах в Афганистане стали появляться в начале 2015 года, а еще годом ранее афганское правительство и американские военные предупреждали о том, что ИГ вербует в этой стране бойцов, используя вакуум, образовавшийся после ослабления "Талибана".

В районе Ачин провинции Нангархар на востоке Афганистана эта проблема стоит наиболее остро. Здесь ситуация чем-то похожа на Ирак и Сирию: ИГ частично контролирует этот регион, убивает недовольных, грабит дома и запугивает местное население с помощью радиовещания. Неудивительно, что жители района давно призывают к борьбе с ИГ. "Если не остановить ИГ здесь, джихадисты станут угрозой для всего Афганистана и для других стран региона", — сетовал один из них в беседе с DW еще пару лет назад.

По мнению эксперта Международного центра Вудро Вильсона Майкла Кугельмана, применение "матери всех бомб" является посланием Вашингтона джихадистам: "США будут преследовать ИГ, где бы исламисты не находились — в Афганистане или где-либо еще". Впрочем, за нынешним ударом едва ли последуют новые операции, полагает эксперт, потому что США и афганская армия в последние месяцы уже добились больших успехов в борьбе с ИГ в регионе. "Мне кажется, сброс бомбы должен был позволить ликвидировать тех боевиков, которые выжили в ходе предшествовавших военных операций американцев и афганцев и укрылись в подземных укрытиях", — подчеркнул Кугельман.

Демонстрация силы перед Россией и Китаем?

По мнению наблюдателей, использование крупнейшей неядерной бомбы могло быть и своего рода предупреждением. Примечательно, что это произошло в канун конференции по Афганистану в Москве. На переговоры съехались представители 12 стран, включая Афганистан, Китай, Индию, Иран и Пакистан, зато США отклонили приглашение на консультации.

С помощью применения "матери всех бомб" Вашингтон мог подать сигнал о том, что уменьшение активности США в Афганистане не стоит рассматривать как проявление слабости. "Дата сброса бомбы имеет решающее значение. США демонстрируют свои военные возможности перед Россией и Китаем", — рассуждает бывший афганский генерал Амархаил. В то же время он опасается, что исламисты будут использовать эту операцию американцев для своей пропаганды и вербовки новых сторонников, что не лучшим образом скажется на безопасности в районе.