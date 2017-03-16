Минобороны РФ сообщает, что личный состав, военная техника и имущество подразделения МПЦ ВС России были оперативно переброшены самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома Чкаловский на авиабазу Хмеймим.

"После чего отряд совершил марш на штатной технике и приступил к разминированию города", — говорится в сообщении.

Также были переброшены 17 единиц спецтехники. В состав отряда также включено кинологическое подразделение с минно-разыскными собаками.

В феврале подготовленные Россией сирийские саперы начали разминировать Алеппо.