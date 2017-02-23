После решения суда об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США он рискует стать очередной жертвой деолигархизации Украины, считают эксперты. Несмотря на сохранение Фирташем контроля над наиболее рейтинговым телеканалом страны и большим количеством активов в различных сферах украинской экономики, его влияние на украинскую политику, по мнению политологов, постоянно сокращается.

"Оранжевый" старт

Последние 12 лет Дмитрий Фирташ занимал ведущее место в тесном кругу олигархов, оказывавших решающее влияние на власть и политику Украины, считают политологи в Киеве. Начало его взлета они относят на последние годы президентства Леонида Кучмы, но окончательное закрепление ведущих позиций произошло сразу после "оранжевой революции". "После отставки Юлии Тимошенко с поста премьер-министра в 2005 году, через контроль над газовой сферой Фирташ играл роль одной из несущих конструкций политического режима президента Виктора Ющенко", — сказал в интервью DW руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению эксперта, тогда же Фирташ сорвал создание парламентской "широкой" коалиции "Блока Юлии Тимошенко" и Партии регионов. Позже, как считают эксперты, он обеспечил "мягкий переход власти" от Виктора Ющенко к Виктору Януковичу. "После того, как Ющенко с мизерным результатом проиграл Януковичу президентские выборы 2010 года, долги по зарплате его избирательным штабам, насколько я был проинформирован, закрывали именно Фирташ и его бизнес-структуры", — сказал DW директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Непубличная игра

Влияние на украинскую политику Фирташа хотя и было во многом решающим, но всегда непрямым, убежден руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он отметил, что как глава одиозной, созданной вместе с российским "Газпромом" посреднической компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ сплотил вокруг себя тогдашнего главу президентской администрации Януковича Сергея Левочкина и министра энергетики в правительстве Николая Азарова Юрия Бойко. Именно они, по мнению эксперта, непосредственно проводили интересы Фирташа в правительстве.

Главными получателями финансовой поддержки Фирташа среди политических структур тогда была Партия регионов. А после событий на Евромайдане 2013-2014 годов — "Оппозиционный блок", депутатами которого стали оба ближайших партнера Фирташа. Кроме того, Фирташа считают финансистом партии Виталия Кличко "УДАР" и Радикальной партии Олега Ляшко, который впрочем, впоследствии "стал автономной фигурой". По наблюдениям Фесенко, вплоть до 2015 году Юлия Тимошенко была "смертельным врагом" Фирташа. "Но за последний год мы регулярно видим Юлию Владимировну на контролируемом Фирташем телеканале "Интер", а о ее скрытом сотрудничестве с группой Фирташа-Левочкина не говорит только ленивый", — отметил политолог.

Венский пасьянс

После побега из Украины Януковича, весной 2014 года, накануне майских выборов президента, в Вене состоялась встреча ведущих претендентов на президентскую булаву и их спонсоров, утверждают опрошенные политологи. До этой встречи, по мнению Юрия Романенко, победителем выборов был "назначен" Виталий Кличко, а Петр Порошенко рассматривался, как будущий премьер-министр. Именно на венской встрече, как считает эксперт, Фирташ убедил Виталия Кличко снять свою кандидатуру в обмен на должность мэра Киева и поддержать кандидатуру Порошенко на пост президента.

В настоящее время бизнес-структуры Фирташа распространились не только в газовом бизнесе и производстве минеральных удобрений, но и во многих других кластерах украинской экономики, отмечают эксперты. В обмен на лояльность своего хозяина к новой архитектуре украинской власти они избежали какого-либо давления со стороны конкурентов и правоохранительных органов. А сам Фирташ чувствовал себя защищенным от уголовного преследования, рассказал DW эксперт Института социальных технологий "Социополис" Ярослав Макитра.

Флагман деолигархизации

Ближайшие партнеры Фирташа — Бойко и Левочкин — считаются пророссийскими политиками. Но, как утверждает Юрий Романенко, этот ярлык невозможно наклеить на самого Фирташа. Ведь ему все время приходилось маневрировать между особыми отношениями с Кремлем и хорошими отношениями с западными элитами. "Он зависим и от доступа продукции его предприятий на мировые рынки, и от российского газа, который является сырьем и топливом для фирташевских заводов. Особенно тех, что производят минеральные удобрения", — отметил эксперт.

Арест Фирташа в Вене и его возможная экстрадиция в США, как считает Романенко, могут стать еще одним этапом деолигархизации Украины. "Внешние и внутренние условия для усиления украинских олигархов исчезают. В случае Фирташа его ослабление началось после того, как Украина стала закупать газ в Европе. А сам Фирташ в случае экстрадиции в США имеет все перспективы пройти путь осужденного американскими судами экс-премьера Украины Павла Лазаренко", — сказал политолог.