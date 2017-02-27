Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР опубликовало ультиматум, адресованный властям Украины. В нем, в частности, содержится угроза перекрыть поставки угля на Украину.

В заявлении, подписанном руководителями самопровозглашенных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, утверждается, что некие радикалы не только заблокировали железнодорожные пути и угрожают блокадой автодорог, ведущих из подконтрольных ДНР районов Донбасса в остальную часть Украины.

Ответственность за случившееся Захарченко и Плотницкий возлагают на Киев. По их мнению, за блокадой на самом деле стоят украинские власти. В самом Киеве эти обвинения пока не прокомментировали.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что два крупных украинских предприятия, Енакиевский металлургический завод (производитель стали) и объединение "Краснодонуголь" (производитель коксующегося угля), остановили производство. Предприятия входят в группу "Метинвест", основным акционером которой является компания СКМ, принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову.

В компании СКМ заявили, что с начала конфликта на востоке Украины завод работал в условиях нерегулярных поставок железорудного сырья. После того как протестующие заблокировали движение на перегоне Ясиноватая-Скотувате, ввозить сырье и вывозить продукцию стало невозможным.

На Украине уже больше месяца продолжается блокада железнодорожных путей, по которым, в частности, доставляется уголь из Донбасса. Железнодорожные пути, по сообщениям СМИ, перекрыли ветераны спецоперации в Донбассе и народные депутаты. В числе перекрывших есть и депутаты Верховной Рады. Таким образом, они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

15 февраля кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в сфере энергетики в связи с продолжающейся блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.

Возле Верховной Рады на прошлой неделе был митинг, участники которого требовали от властей официально запретить торговые отношения с неконтролируемыми районами Донецкой и Луганской областей.