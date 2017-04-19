Младшая дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева удалила свои аккаунты в Facebook и Instagram после широкого обсуждения в социальных сетях ее фото, где она кормит грудью своего ребенка.

11 апреля 20-летняя Алия, выступающая за поддержку гендерного равенства и феминизма, разместила в Facebook фотографию, где она кормит грудью своего шестимесячного сына Тагира. Ранее она также выкладывала свои изображения во время беременности. Отцом ребенка является ее муж Константин.

"Я буду абсолютно спокойно доставать свою грудь где угодно, когда мой ребенок голоден, будь то торговый центр, салон машины или скамейка в общественном парке. Я буду примером для остальных кормящих матерей, которых загнали в неудобные рамки патриархального общества", — написала она под фотографией, напоминает Русская служба BBC. (В настоящее время пост недоступен, но фото можно увидеть сохраненным на других ресурсах, например на сайте The Daily Mail).

Много людей сделали репост этой записи, некоторые осуждали такую позицию. Сама девушка не раз жаловалась на комментаторов ее постов в социальных сетях, обвиняющих ее в том, что она ведет себя недостойно для "своего статуса" — дочери президента мусульманской страны.

После удаления аккаунтов в двух социальных сетях Шагиева завела страницу в сети "ВКонтакте". "Это моя единственная личная страница в сети, на которой больше ничего не появится. Я здесь для общения с людьми, для ведения страницы по творчеству "остатки честности" и ради новостей групп, на которые подписана. Честность никому не нужна", — написала Алия.

Алии Шагиевой 20 лет (президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву — 60 лет), она училась в Санкт-Петербургском художественном училище имени Рериха на художника-графика, а также в Академии художеств Киргизии. Девушка говорит, что специально использует фамилию матери, а не отца, чтобы "не видеть заинтересованность ко мне из-за родственных связей", отмечает "Медуза".

О родственных связах Шагиевой журналистам удалось выяснить весной 2016 года, вскоре после того как она пожертвовала сумму в 200 тысяч сомов (около 165 тысяч рублей по текущему курсу) фонду помощи детям с синдромом Дауна. Эти деньги Шагиева собрала благодаря продаже собственных картин.

О своей свадьбе Алия Шагиева также объявила в соцсетях — к этому моменту они с мужем встречались уже несколько лет. Как пишет Elle, Константину 25 лет, он программист, а с Шагиевой они познакомились в интернете. Она призналась, что не сразу решилась опубликовать свадебные фотографии, так как ее муж не киргиз. Сама свадьба была скромной: на нее пригласили всего 30 гостей. В марте 2017 года у пары родился сын, которого назвали Таиром.

Шагиевой достается за татуировки, творчество и брак с мужчиной другой национальности, но в первую очередь за активную феминистскую позицию. Девушка последовательно высказывается в соцсетях о правах женщин.

В целом на критику и осуждение Шагиева старается реагировать взвешенно и продолжает публиковать свои размышления о стереотипах и вызовах материнства: "Уж поверьте, за моим некрепким телосложением и тихим голосом стоит та-а-а еще крепкая тетка с устойчивой жизненной позицией и стержнем".