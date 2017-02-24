По данным издания, критическое упоминание Парижского соглашения было исключено из проекта одного из указов, которые Дональд Трамп намерен подписать в ближайшее время.

Как сообщил источник WSJ, Иванка Трамп и ее супруг, который занимает должность советника Трампа, полагают, что борьба с изменениями климата на планете должна быть одним из приоритетных направлений для администрации нового президента.

Ранее влияние дочери и зятя привело к тому, что в декабре прошлого года Трамп встретился в Нью-Йорке с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором, который является активным сторонником борьбы с глобальными изменениями климата. Сам Гор, охарактеризовал встречу с Трампом как "искренний поиск общих точек соприкосновения".

Как напоминает ТАСС, Трамп слывет ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что "не является большим поклонником" Парижского соглашения по климату. Он объявил тогда же о намерении "пересмотреть" условия участия в нем США.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению ученых, значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Условием для вступления документа в силу была ратификация 55 странами, на долю которых приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. Важным шагом на пути к этому стала одновременная ратификация соглашения Китаем и США.

В апреле 2016 года Парижское соглашение было одобрено и Россией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.