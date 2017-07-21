Представители дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой обжаловали приговор пяти осужденным по делу об убийстве политика и попросили переквалифицировать состав преступления на более "тяжелый" — убийство общественного деятеля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

"Нами, как представителями Жанны Немцовой, подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру", — сказала Михайлова в пятницу, 21 июля.

Представители Немцовой не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК (убийство) и считают, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Немцов был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Адвокаты потерпевшей Вадим Прохоров и Ольга Михайлова уточнили ТАСС, что статья 277 является не только более тяжкой и у нее отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но и наиболее правильной квалификацией преступления.

"Немцов был политиком и общественным деятелем, с этим никто не может поспорить. Поэтому мы считаем, что данное преступление должно быть правильно квалифицировано, а именно по статье 277 УК РФ", — пояснили адвокаты.

Представители Жанны Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Расследование продолжалось более года. Следственный комитет заявил о его завершении в июне 2016-го. Материалы в отношении пяти подозреваемых были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело в отношении организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

29 июня коллегия присяжных объявила всех пятерых фигурантов дела виновными по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия).

Отставной офицер кадыровского батальона Внутренних войск "Север" Заур Дадаев в вердикте был назван исполнителем убийства Немцова, Анзор Губашев — непосредственным пособником Дадаева, остальные подсудимые — Шадид Губашев Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — их сообщниками.

13 июля суд признал Заура Дадаева виновным в убийстве политика и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Согласно приговору, Дадаев лишен воинского звания лейтенанта, а также государственной награды — ордена Мужества. Также суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, не найдя оснований для назначения ему ограничения свободы после отбывания наказания.

Другие фигуранты дела получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Так, Анзору Губашеву суд назначил наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев получил по решению суда 16 лет, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет колонии строгого режима. Все фигуранты оштрафованы на 100 тыс. рублей. Им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приговор выглядит странно и доказательства вины подсудимых сомнительны.

После суда адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева сообщила журналистам, что защита подсудимых намерена обжаловать приговор в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.

Представители дочери Бориса Немцова Жанны заявили, что осужденные — "это только часть исполнителей убийства". Адвокат потерпевшей Вадим Прохоров отметил, что заказчики и организаторы убийства Немцова должны получить более солидные сроки.

По мнению семьи Немцова, первым делом следствию необходимо допросить бывшего командира осужденного Заура Дадаева Руслана Геремеева, замкомандира батальона "Север" и человека из близкого круга Рамзана Кадырова. Следствие установило, что он был старшим в преступной группе, однако ему не предъявили заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск.