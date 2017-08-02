В материале уточняется, что ко 2 августа мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год. Это означает, что остальную часть года население Земли будет потреблять эти ресурсы "в кредит".

"Всемирный день экологического долга — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа", — сказано в исследовании

При этом эксперты добавляют, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Так, в 2016 году человечество начало жить "в долг" с 3 августа, в 2015 — с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Ученые отмечают, что "перерасход" ресурсов приводит к "исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, потере биоразнообразия и увеличению содержания углекислого газа в атмосфере".

По словам руководителя Global Footprint Network Матиса Вакернагеля, выбросы парниковых газов составляют больше половины от общего негативного воздействия на окружающую среду.

В начале декабря 2016 года численность населения Земли достигла отметки в 7,43 млрд человек, увеличившись на 1,1%, с 7,34 млрд в прошлом году.