Дутерте поднялся на борт в сопровождении заместителя командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирала Михайлова, а также посла России Игоря Ховаева.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

"Адмирал Трибуц" и танкер ВМФ "Борис Бутома" прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей Вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом, сообщает РИА "Новости".

Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В ноябре Дутерте заявил о желании сократить военно-техническое сотрудничество с американцами, а позже предложил США "приготовиться уйти с Филиппин".