Днем 11 марта в центре Дамаска прогремели два крупных взрыва: один из них произошел рядом с ехавшим автобусом, второй устроил террорист-смертник неподалеку от кладбища, являющегося местом паломничества шиитов. В результате этих терактов в столице Сирии погибли свыше 40 человек.

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщает о 44 жертвах и десятках пострадавших, иформирует Deutshe Welle. По данным спутникового телеканала Аль-Маядин, взрыв унес жизни минимум 40 человек. Количество погибших и пострадавших уточняется. Скорее всего, целью атаки были шиитские паломники.

По данным агентства dpa, ссылающегося на источники, теракты были направлены на автобусы с туристами из Ирана, которые намеревались посетить шиитские святыни. Один из взрывов произошел в то время, когда автобус проезжал мимо бомбы, размещенной на обочине дороги. Другой взрыв устроил террорист-смертник в районе Баб ас-Сагир на юге Дамаска, где расположено кладбище, являющееся местом паломничества шиитов со всего мира.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

Как сообщалось, 12 января этого года семь человек погибли в результате мощного взрыва, который прогремел в южной части Дамаска. Теракт совершил террорист-смертник.