42 процента опрошенных хотели бы, чтобы избранный президент, вне зависимости от того, кто им станет, проводил во внутренней политике "такую же, как сейчас" линию. Треть респондентов высказалась за ужесточение. 12 процентов выступили за более либеральную политику, чем нынешняя.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Президент России избирается сроком на шесть лет.