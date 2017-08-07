Днем ранее две девушки провели акцию в Якутске около ИК-1, где Сенцов отбывает наказание. На мосту через озеро Сайсары, примерно в семи километрах от исправительной колонии, где находится Сенцов, они растянули транспарант с надписью Free Sentsov ("Освободите Сенцова").
Акция активисток Pussy Riot не была согласована с властями. "Дело Сенцова и Кольченко — одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", — написала Алехина на своей странице в Facebook.
Полицейский — Марии Алехиной: "Это нарушение… *смеется* проведения митингов, пикетирований, шествий"https://t.co/lYVmKz7vu6 pic.twitter.com/Ab9Sql4W33
— Медиазона (@mediazzzona) August 7, 2017
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Кинематографист не признал свою вину. Активист Александр Кольченко, проходивший обвиняемым по тому же делу, получил 10 лет колонии строгого режима.
Якутск. Республика Саха.
Мост через озеро Сайсары.https://t.co/4sHvXBRUdc#freesentsov pic.twitter.com/X4srHUhXp8
— Мария Алехина (@all_mary) August 6, 2017