Днем ранее две девушки провели акцию в Якутске около ИК-1, где Сенцов отбывает наказание. На мосту через озеро Сайсары, примерно в семи километрах от исправительной колонии, где находится Сенцов, они растянули транспарант с надписью Free Sentsov ("Освободите Сенцова").

Акция активисток Pussy Riot не была согласована с властями. "Дело Сенцова и Кольченко — одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны", — написала Алехина на своей странице в Facebook.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Кинематографист не признал свою вину. Активист Александр Кольченко, проходивший обвиняемым по тому же делу, получил 10 лет колонии строгого режима.