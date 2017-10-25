Двое заместителей главы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров (на фото), приговоренные в России к различным срокам лишения свободы за призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков, освобождены из-под стражи и выданы Турции. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу меджлиса Мустафу Джемилева.

Информацию об освобождении осужденных подтвердили также адвокаты Николай Полозов и Марк Фейгин. В частности, Полозов разместил сообщение в Facebook, в котором указал, что Чийгоз и Умеров сегодня были "освобождены от уголовного преследования". "Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы", — написал он.

Фейгин подтвердил, что "Ильми Умеров спасен". "Он летит в Анкару. Вместе с Ахтемом Чийгозом", — написал он в своем аккаунте. Подробности освобождения осужденных защитники не уточнили. В комментариях пользователи предполагают, что был произведен обмен.

По словам Джемилева, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а далее — отправился в Анкару. Джемилев также добавил, что эта выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на Украину. Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы.

Ильми Умерова задержали в Крыму в мае 2016 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 280.1 за высказывания в эфире крымско-татарского телеканала ATR. В сентябре 2017 года Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

В том же месяце Верховный суд Крыма вынес приговор Ахтему Чийгозу, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Меджлис крымских татар был запрещен 26 апреля 2016 года Верховным судом Крыма как экстремистская организация по иску прокурора республики Натальи Поклонской, которая своим решением приостановила работу этого органа на территории полуострова. 18 апреля Минюст РФ официально включил меджлис в список экстремистских организаций.