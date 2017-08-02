По словам биологов, находка на самом деле представляет собой двух сросшихся телами животных. Это третий известный случай сиамских близнецов среди рукокрылых, сообщает Lenta.ru.

Тела млекопитающих были обнаружены под манговым деревом. Неизвестно, были ли они мертворожденными или умерли вскоре после появления на свет.

Как сообщалось, в 2011 году в США был зафиксирован первый в истории случай смерти человека от укуса вампира. 19-летний мигрант из Мексики, работавший на плантации в Луизиане внезапно заболел и скоропостижно скончался. Медики установили, что виновником гибели юноши стала летучая мышь-вампир, которая еще в Мексике укусила свою жертву за пятку.

Кровососущие летучие мыши-вампиры живут в Центральной и Южной Америке на територии от Техаса до Чили. По ночам они нападают на скот — в год от их укусов погибает несколько тысяч голов крупного рогатого скота.