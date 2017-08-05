Австралийская полиция заявила о задержании подозреваемого в подготовке теракта, который пытался доставить взрывное устройство на борт самолета, подложив его в багаж собственного брата.

Подозреваемый был арестован в минувшую субботу, 29 июля, в ходе полицейских рейдов в Сиднее. Полиция сейчас расследует два дела о подготовке терактов, организаторы которых действовали, как полагают, при поддержке со стороны запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство".

Подозреваемые по второму делу планировали изготовить и применить устройство, которое бы распылило токсичный газ в каком-то людном месте. Согласно заявлению полиции, эти планы были полностью пресечены.

Что известно по делу о "бомбе в чемодане"?

Представитель федеральной полиции Австралии Майкл Фелан заявил, что это был один из самых изощренных преступных замыслов, когда-либо планировавшихся на австралийской земле. В багаже было найдено высокотехнологичное взрывное устройство военного образца, установлены двое подозреваемых, уточнил он.

Согласно плану, брат одного из подозреваемых, как полагает полиция, не знавший о взрывчатке, должен был пронести ее в багаже на борт самолета компании Etihad Airways, покидавшего аэропорт Сиднея 15 июля. Однако по неизвестной причине в последнюю минуту реализация преступного плана была остановлена, и, хотя заминированный багаж и был привезен в аэропорт, зарегистрирован он не был. В итоге брат подозреваемого поднялся на борт самолета — направление вылета которого не уточняется, — и улетел без багажа.

"У нас есть кое-какие догадки насчет того, почему чемодан не добрался до стойки регистрации багажа, но я хочу сказать совершенно четко: этот багаж и близко не подходил к контролю безопасности", — сказал Майкл Фелан.

По данным полиции, подозреваемые собрали бомбу из деталей, прибывших в одном пакете грузовым авиарейсом из Турции при содействии высокопоставленного деятеля ИГ. Один из подозреваемых состоял в контакте с этим джихадистом начиная с апреля.

В чем был план газовой атаки?

По словам полицейских, когда план с бомбой на борту самолета провалился, подозреваемые приступили к реализации второго плана по распылению сероводорода в общественном месте. Но в минувшую субботу полиция пресекла деятельность подозреваемых и изъяла химикаты и компоненты устройства. Где именно подозреваемые намеревались устроить газовую атаку, в полиции не уточняют.

Угроза терроризма нависала над Австралией уже несколько раз — чаще всего это были так называемые доморощенные террористы-одиночки. Отличие нынешних планировавшихся терактов в том, что они, как полагают, координировались из-за рубежа: куратор от ИГ передавал инструкции исполнителям на протяжении трех месяцев.

Полиция неоднократно подчеркивала, насколько все более хитроумными становятся эти планы, предполагая, что ИГ нашла способ переправить армейскую взрывчатку в Австралию. Это порождает совершенно иную динамику в работе разведслужб, которым теперь придется заново осмыслить, насколько они в реальности способны предотвратить проникновение подобных предметов в страну.

Несмотря на то, что спецслужбы получили массу похвал с разных сторон за успех в предотращении нынешних терактов, они прекрасно отдают себе отчет в том, что террористическая угроза продолжает развиваться и нарастать.

Кого подозревают в подготовке терактов?

Подозреваемых двое. Это 49-летний Халед Хайят и 32-летний Махмуд Хайят. Oни предстали перед судом в Сиднее посредством видеосвязи. Им было предъявлено обвинение в подготовке к осуществлению террористических нападений. Суд над ними назначен на 14 ноября. В случае признания их вины им грозит пожизненное заключение.