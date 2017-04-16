Джонсон заявил, что Россия могла бы "присоединиться к коалиции из более чем 60 стран в борьбе против ИГ, сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более продуктивных отношений с президентом Трампом и осознать то, что Запад в конечном итоге поможет восстановить страну".

"У них (У России. — RNS) все еще есть время встать на правильную сторону", — подчеркнул глава МИД Великобритании.

В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли ракетный удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии. Власти США предполагают, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, в ходе которой погибли несколько десятков мирных жителей.