"У нас нет никаких доказательств того, что в данный момент Россия действительно предпринимает попытки подорвать наши демократические процессы", — сказал Джонсон. В то же время, как подчеркнул глава МИД, у британской стороны имеется достаточно доказательств того, что "русские способны на это".

Ранее стало известно, что Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву. Сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства принял приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова.

В МИД Великобритании подчеркнули, что премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел дали понять, что политика Лондона по отношению к Москве предполагает "участие, но предосторожность", и грядущий визит полностью согласуется с этим подходом.

По данным внешнеполитического ведомства, Джонсон и Лавров обсудят отношения Великобритании и России, а также актуальные международные проблемы, в том числе Сирию и Украину, где у сторон "по-прежнему имеются значительные различия".

В начале марта британские парламентарии опубликовали доклад, посвященный отношениям двух стран. В документе отмечалось, что британский МИД должен четко представлять, чего Великобритания хочет от диалога с Россией. Диалог предлагалось вести "в духе откровенности и честности", соблюдая при этом интересы Великобритании.

В докладе указывалось, что налаживанию диалога между двумя странами мешают действия России на Украине и в Сирии. В то же время было отмечено общее стремление руководителей государств бороться с терроризмом.