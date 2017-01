Об этом сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт в своем твиттере. По его словам, Буш стал дышать сам и вместе со своей женой Барбарой посмотрел церемонию инаугурации.

92-летний Буш остается в стабильном состоянии в больнице в городе Хьюстон, штат Техас, где продолжает лечить воспаление легких.

Буш-старший заранее извинился перед Трампом за то, что пропустит его инаугурацию из-за проблем со здоровьем.

Herewith is the Jan 20 2017 update on President and Mrs. @GeorgeHWBush. pic.twitter.com/YM7hMWy24B

— Jim McGrath (@jgm41) January 20, 2017