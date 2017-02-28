В Сальвадоре, где уровень уличной преступности в котором является одним из самых высоких в мире, неизвестные с камнями, прутьями и ножами пробрались в столичный зоопарк и напали на единственного в стране бегемота по кличке Густавито. Раненое животное мучительно умирало несколько суток.

Нападение произошло еще 21 февраля, но его последствия были обнаружены только спустя два дня. Сотрудники зоопарка заподозрили неладное, когда Густавито продолжительное время отказывался покидать свой пруд и не принимал пищу. При осмотре у него были обнаружены рваные раны и ушибы на голове и теле, также неизвестные ранили бегемота в живот.

Директор зоопарка Владан Энрикес обратил внимание на то, что у бегемота были раны и ушибы на морде, что свидетельствует о его попытках защищаться.

В зоопарке Сан-Сальвадора были усилены меры безопасности, а биологи и ветеринары организовали круглосуточное дежурство, пытаясь облегчить страдания Густавито. Каждые восемь часов бегемоту давали большие дозы обезболивающих препаратов, также медики пытались снять воспаление и наладить работу пищеварительной системы животного. На помощь к сальвадорским ветеринарам прибыли коллеги из Бразилии, Колумбии, Перу и Гватемалы. Усилия специалистов оказались тщетными: Густавито скончался вечером 26 февраля.

Бегемот Густавито родился и вырос в Гватемале. Он был приобретен зоопарком Сан-Сальвадора в 2004 году после смерти другого бегемота, Альфредито, который прожил 26 лет.

В Минкульте Сальвадора отмечают, что с 2009 года зоопарк приостановил практику покупки экзотических животных. Инцидент с бегемотом побудил администрацию зоопарка ускорить его превращение в центр защиты и сохранения местной фауны.

Как пишет The Guardian со ссылкой на AP, гибель Густавито произвела сильное впечатление на сальвадорцев, которые в последние годы живут в условиях непрерывного роста числа убийств и бандитизма. Жители страны оплакивают бегемота в социальных сетях и приносят цветы к воротам зоопарка.

В прошлом году в Сальвадоре было зарегистрировано почти 5,3 тысячи убийств, в среднем по 14 убитых в сутки. Большинство убийств — на совести уличных банд.