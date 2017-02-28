Нападение произошло еще 21 февраля, но его последствия были обнаружены только спустя два дня. Сотрудники зоопарка заподозрили неладное, когда Густавито продолжительное время отказывался покидать свой пруд и не принимал пищу. При осмотре у него были обнаружены рваные раны и ушибы на голове и теле, также неизвестные ранили бегемота в живот.
Директор зоопарка Владан Энрикес обратил внимание на то, что у бегемота были раны и ушибы на морде, что свидетельствует о его попытках защищаться.
В зоопарке Сан-Сальвадора были усилены меры безопасности, а биологи и ветеринары организовали круглосуточное дежурство, пытаясь облегчить страдания Густавито. Каждые восемь часов бегемоту давали большие дозы обезболивающих препаратов, также медики пытались снять воспаление и наладить работу пищеварительной системы животного. На помощь к сальвадорским ветеринарам прибыли коллеги из Бразилии, Колумбии, Перу и Гватемалы. Усилия специалистов оказались тщетными: Густавито скончался вечером 26 февраля.
Бегемот Густавито родился и вырос в Гватемале. Он был приобретен зоопарком Сан-Сальвадора в 2004 году после смерти другого бегемота, Альфредито, который прожил 26 лет.
В Минкульте Сальвадора отмечают, что с 2009 года зоопарк приостановил практику покупки экзотических животных. Инцидент с бегемотом побудил администрацию зоопарка ускорить его превращение в центр защиты и сохранения местной фауны.
Как пишет The Guardian со ссылкой на AP, гибель Густавито произвела сильное впечатление на сальвадорцев, которые в последние годы живут в условиях непрерывного роста числа убийств и бандитизма. Жители страны оплакивают бегемота в социальных сетях и приносят цветы к воротам зоопарка.
В прошлом году в Сальвадоре было зарегистрировано почти 5,3 тысячи убийств, в среднем по 14 убитых в сутки. Большинство убийств — на совести уличных банд.