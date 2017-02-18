Бывший глава генерального штаба аргентинской армии Сесар Милани арестован по подозрению в нарушении прав человека во времена военной диктатуры в 1970-80-е годы.

Речь идет о похищении и пытках двух человек. По утверждению сдедственных органов, Милани, который в те времена был офицером инженерного батальона, мог быть причастен к преступлению. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

Сесар Милани возглавлял генштаб при при президенте Кристине Киршнер, которая управляла Аргентиной в 2007-2015 годах.

В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы, правившие страной до 1983 года.

За это время в стране были убиты и пропали без вести несколько десятков тысяч человек.