"В июле 2016 года, сразу после того, как объявил о намерении переизбираться в сенат США, бывшие члены штаба моей избирательной кампании, у которых был доступ к внутренней информации о кампании, стали жертвами кибератак с российских IP-адресов. Попытка была неудачной", — рассказал сенатор.

Похожая атака, по его словам, произошла и в течение суток до того, как он сделал это заявление. Тем не менее он не стал вдаваться в детали.

Ранее в Белом доме заявили о новых данных по вмешательству в выборы в США.