"Brexit дал мне мотивацию принимать больше участия в политике", — сказал Блэр. По его словам, он не хочет оставаться в стороне в такой исторический момент, поскольку это бы означало, что ему нет дела до своей страны.

"Политики [сегодня] действительно работают с большим энтузиазмом, однако, я думаю, нам всем не хватает понимания того, как меняется современный мир", — добавил экс-премьер.

В феврале сообщалось, что Блэр подвергся критике после речи против Brexit. Бывший премьер-министр Великобритании выступил с призывом бороться против планов нынешнего премьера Терезы Мэй реализовать выход королевства из состава Европейского союза, сообщаk Sky News.

Блэр заявил, что голосовавшие за Brexit выступили за разрыв связей с ЕС, не осознавая их истинной ценности. "Народ проголосовал без знания истинных условий Brexit, и поскольку теперь эти термины ясны, это их право изменить свое мнение", — сказал он.