Суд в Бразилии приговорил бывшего президента страны Лулу да Силву к 9,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. У стороны защиты есть возможность обжаловать приговор, поэтому пока политик останется на свободе.

Лула да Силва обвинялся, в частности, в том, что получил квартиру в качестве взятки от строительной фирмы OAS за заключение контракта с нефтяной госкомпанией Petroleo Brasileiro (Petrobras). Его дело является частью масштабного коррупционного скандала, в котором замешаны крупные бразильские политики.

Лула да Силва, который вырос в бедной семье и начинал политическую карьеру в профсоюзном движении, в итоге занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год. Он уходил с должности главы государства с рейтингом одобрения в 83%. Да Силва пользовался популярностью среди населения, в первую очередь, за свою социальную политику, которая позволила сократить разрыв между богатыми и бедными в Бразилии.