Харьюский уездный суд назначил совершившему летом прошлого года бомбовую угрозу рейсам Эстония-Германия в Таллиннском аэропорту Владиславу Пяллингу наказание в виде реального тюремного заключения сроком на четыре месяца. Выясняется, что Пяллинг ранее сам работал в охранной службе аэропорта и хотел отомстить бывшему работодателю G4S.

Перед судом Пяллинг предстал на начавшемся сегодня в полдень заседании. Поскольку Пяллинг до сих пор находится под стражей, и в зал суда его доставили полицейские. Прокурор Трийну Олев сказала, что в соответствии с соглашением прокурор требует два года и шесть месяцев заключения, из которых реально нужно было бы отбыть четыре месяца. Оставшееся наказание было бы приведено к исполнению условно. Вдобавок Пяллинг должен покрыть связанные с расследованием расходы. Срок наказания начинался бы со 2 февраля, когда его задержали.

По данным на настоящий момент, в порядке гражданского иска у Пяллинга компенсации каких-либо расходов не требуют. Прокурор Олев подчеркнула, что ни один рейс из-за угрозы, к счастью, не был отменен.

Судья Виолетта Кываск спросила, понятно ли Пяллингу соглашение и одновременно добровольно ли оно. "Никто не оказывал на вас давление?" — спросила судья. Пяллинг подтвердил, что не оказывал. Он сказал, что он очень сожалеет о случившемся и знает, что закон нарушать нельзя.

"Наказание приносит пользу, заставляет задуматься?" — спросила судья Кываск. Пяллинг кивнул и подтвердил, что разумеется. На это судья съязвила — чем дольше сидеть, тем лучше мысли, четырех месяцев точно хватит? На лице Пяллинга было видно замешательство, очевидно, он не понял иронии, подтвердив лишь, что согласен с четырьмя месяцами, считая это справедливым.

Около 14 часов суд огласил решение, что Пяллинг в порядке согласительного производства виновен в тяжком нарушении общественного порядка. Ему назначили уже упомянутое выше наказание.

Одновременно, очевидно, вызывает вопросы, почему вообще ему было нужно угрожать аэропорту и рейсам. Защитник Пяллинга Урмас Симон пояснил, что прямого мотива не было. Как адвокат, так и прокурор Трийну Олев сказали перед журналистами, что Пяллинг ранее работал в охранной службе аэропорта, но ушел оттуда с разногласиями в начале 2016 года. Месть и вдохновила его сделать звонки с угрозами. Пяллинг работал в охранной фирме G4S.

Защитник также предположил, что, очевидно, Пяллинг взял пример с телевидения и из фильмов и не чувствовал, какие последствия у таких угроз.

В то же время прокурор указала, что задержание Пяллинга заняло время и по той причине, что деятельность Пяллинга долго планировалась, то есть это были не случайные бесцельные звонки. Одновременно, по ее оценке, из-за своей прежней работы у Пяллинга должно было быть представление, что сопутствует таким бомбовым угрозам.

Delfi спросил у Таллиннского аэропорта, насколько велик был связанный с угрозой финансовый ущерб и планируется ли как-то его востребовать, но в учреждении заявили, что поскольку речь идет о теме охраны, на эти вопросы ответить не могут.

Звонки в аэропорт и КаПо

25 июля прошлого года в Таллиннский аэропорт и КаПо позвонил назвавший себя членом ДАИШ мужчина, который сообщил о намерении в течение недели взорвать направляющийся из Таллинна в Германию самолет. Разумеется, это означало масштабную полицейскую операцию.

2 февраля текущего года служащие КаПо задержали Пяллинга (33). Delfi писал, что Пяллинг — активист создающейся Партии народов Эстонии (ПНЭ), который просил помощи как у президента США Барака Обамы, так и у российского лидера Владимира Путина.

Пяллинг ранее не был наказан в уголовном порядке. На допросе он признался в звонках с угрозами и детально описал следователям обстоятельства происшествия.