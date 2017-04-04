Картер Пейдж, консультировавший Трампа в ходе кампании по выборам президента США, имел контакты с российским агентом. В 2013 году его пытались завербовать, утверждает портал BuzzFeed.





Картер Пейдж, консультировавший Дональда Трампа по вопросам внешней политики в ходе кампании по выборам президента США, в 2013 году встречался с российским агентом и передал ему документы из области энергетики. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на материалы суда.





Российские спецслужбы пытались завербовать Пейджа





В судебных материалах идет речь о россиянине Викторе Подобном - одном из трех лиц, которым в США предъявлены обвинения в шпионаже. Из документов следует, что Подобный пытался завербовать Пейджа в то время, когда тот работал в Нью-Йорке консультантом по вопросам энергетики. Пейджу было присвоено кодовое имя Male-1. В интервью BuzzFeed он подтвердил это.





Картер Пейдж недолгое время был советником Трампа в ходе предвыборной кампании, однако отошел от дел еще до выборов. Белый Дом утверждает, что президент никак не был связан с ним. В настоящее время Пейдж, наряду с другими лицами из окружения Трампа, находится в поле зрения ФБР и комитетов американского Конгресса, занимающихся расследованием предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.





Реакция Трампа





Дональд Трамп решительно отвергает обвинения в том, что он и его помощники контактировали с Россией в ходе выборов. Он назвал такие обвинения "ложью" и выразил мнение, что настоящая проблема связана с утечкой информации и незаконной слежкой за ним и его советниками со стороны администрации экс-президента Барака Обамы. "Суть истории заключается на самом деле в слежке и утечке! Найдите тех, кто допускает утечку", - написал он в Twitter.