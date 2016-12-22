Московский окружной военный суд признал виновной бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову). Подсудимая обвиняется в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года.

"Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу казаться в глазах близких террористкой и шахидкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", — заявила накануне Караулова, выступив с последним словом.

Попытку проникнуть в Сирию она объяснила "запоздалым подростковым бунтом" и желанием выйти замуж за своего возлюбленного, уехавшего воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство". "Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому что он член какой-то экстремистской организации. Эта любовь была больная и неадекватная", — сказала девушка.

Александра Иванова — имя, которое Варвара Караулова приняла после того, как ее дело получило широкий резонанс. Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года. Уже 4 июня она была задержана на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян, а 11 июня ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.

По всей видимости, в Сирию она хотела попасть под влиянием своего виртуального возлюбленного Айрата Саматова, которого она знала под именем Влад и под различными никами в соцсетях.