При этом уже сейчас средняя пенсия по старости в Эстонии составляет 416 евро (в Латвии — 295 евро), большая часть пособий не облагается налогом, а всем пенсионерам обеспечено бесплатное медстрахование. Как соседям удается содержать столь щедрую по латвийским меркам пенсионную систему?