"После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках. Это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", — заявил Андреев.
Он также подчеркнул, что с точки зрения техники "Ту-154 — очень надежная машина". "Просто так они не падают… В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу", — напомнил он.
"Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю, — считает он. — Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна".
При этом Андреев, как и другие эксперты, призвал дождаться расшифровки данных бортовых самописцев. Они "с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы". На момент написания заметки об обнаружении "черных ящиков" на месте падения Ту-154 не сообщается.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 по Москве через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Погибли 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.