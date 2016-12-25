Падению Ту-154 в Черное море сразу после взлета из аэропорта могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, например захват воздушного судна, заявил РИА "Новости" бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев. Эксперт с почти полувековым опытом работы в авиации считает, что при отказе техники у командира была бы возможность доложить о ситуации на борту диспетчерам.

"После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках. Это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", — заявил Андреев.

Он также подчеркнул, что с точки зрения техники "Ту-154 — очень надежная машина". "Просто так они не падают… В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу", — напомнил он.

"Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю, — считает он. — Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна".

При этом Андреев, как и другие эксперты, призвал дождаться расшифровки данных бортовых самописцев. Они "с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы". На момент написания заметки об обнаружении "черных ящиков" на месте падения Ту-154 не сообщается.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 по Москве через две минуты после взлета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Погибли 92 человека. Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.