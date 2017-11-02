Мир стал ближе к ядерной войне, чем был на протяжении многих предыдущих лет. Такого мнения придерживается исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

По его словам, более опасным местом мир делает напряженность вокруг КНДР, а также недостаточный прогресс в том, чтобы убедить страны в необходимости подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Зербо сказал Sky News, что вероятность ядерной войны возрастает. "Я думаю, что риск больше, чем когда я вступил в организацию тринадцать лет назад. Мир кажется более опасным, чем это было десять лет назад, и со времен холодной войны мы еще не были в ситуации, когда мир настолько напряжен, и никто не знает, что происходит", — поделился глава ОДВЗЯИ своими наблюдениями.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан и ратифицирован 166 странами. Еще 17, включая Иран, Китай, Израиль и США, подписали документ, но не ратифицировали его. Кроме того, 13 стран, среди которых Северная Корея, не подписали и не ратифицировали договор.

ОДВЗЯИ по-прежнему ведет наблюдения и находит доказательства проведения ядерных испытаний в мире. За последнее время ускоряются темпы развития ядерной программы Северной Кореи. В сентябре во время посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо предупредил, что Пхеньян может провести испытание мощнейшей водородной бомбы в Тихом океане.

Зербо указывает на опасность подобных действий. "Это было бы опасно для окружающей среды. И опасно для населения, потому что сегодня оружие в сотни раз мощнее, чем то, которое испытывали 45 лет назад", — пояснил руководитель ОДВЗЯИ.

Организация наблюдает за признаками ядерных испытаний при помощи 300 станций мониторинга, расположенных в ледяной тундре Канады, на крышах в странах Латинской Америки и даже в океане под толщей воды. Однако ОДВЗЯИ не может выполнять свои функции полностью до тех пор, пока договор не будет ратифицирован всеми подписавшими его странами.

По словам Зербо, отсутствие прогресса в достижении этого результата расстраивает его и всю организацию. "Вы просыпаетесь утром и видите еще одно испытание. И когда вы видите, какова риторика, когда видите, что лидеры иногда не находят решений в Совете Безопасности ООН, это пугает, и это должно быть пугающе", — признался исполнительный секретарь ОДВЗЯИ.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии. 3 сентября в КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы.