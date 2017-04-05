В то же время Песков предположил, что, если бы Дональд Трамп и Владимир Путин встретились лично, "появился бы шанс улучшить наши нестабильные отношения".

"Эти высказывания показательны, учитывая, что лишь несколько месяцев назад Путин истекал слюной при мысли о президентстве Трампа. Трамп превозносил российского лидера, объявлял НАТО "устаревшим" и намекал, что США могут принять российскую аннексию Крыма", — считает Каратницкий.

Однако, отмечает автор статьи в The Wall Street Journal, "по мере того, как продолжается расследование связей окружения Трампа с Россией, Белый дом заменил эти дружелюбные тона на суровую, определенно воинствующую позицию".

"Дружелюбные комментарии Трампа в адрес Путина также вызвали сопротивление необычной коалиции: республиканских сторонников жесткой линии, демократов, рассерженных российским вмешательством в выборы, истеблишмента органов национальной безопасности и спецслужб, а также ключевых европейских лидеров.

Все они вместе оказали достаточное давление, чтобы глубинным образом поменять политику администрации. Прежде всего, президенту под грузом доказательств пришлось признать в январе, что российский взлом все же повлиял на американский политический процесс, хотя он и настаивал на том, что это вмешательство не имело воздействия на исход выборов", — говорится в статье.

"Наиболее высокопоставленные назначенцы Трампа, — продолжает Каратницкий, — включая вице-президента и министра обороны, начали критиковать российские действия почти сразу после вступления в должность. Госсекретарь Рекс Тиллерсон и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли дали ясно понять, что Америка будет продолжать поддерживать Украину". Как сообщает автор со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника в Киеве, "президент Украины Петр Порошенко был успокоен прямыми разговорами с Трампом".

"Санкции против России в связи с ее аннексией Крыма и оккупацией востока Украины также были подтверждены. Трамп предложил увеличить на 54 млрд долларов оборонный бюджет Вашингтона. Он дал понять, что хочет, чтобы союзники НАТО значительно увеличили свои военные расходы. Этим шагам вряд ли рады в Москве", — полагает эксперт.

"Мысль о том, что Трамп может заключить некую большую сделку с Путиным, не ушла со сцены. Остаются вопросы по поводу того, являются ли Трамп или некоторые из его советников уязвимыми для российского шантажа. Но пока Белый дом проявил большую восприимчивость к давлению, исходящему от пристального внимания прессы, контроля в Конгрессе и консенсуса элит", — отмечает Каратницкий.

"Американские расследования продолжают играть решающую роль. Все зацепки касательно российских кибератак против политических целей в США должны быть расследованы. Какие-либо контакты между советниками предвыборной кампании Трампа и Россией должны быть проверены. Потенциальная уязвимость сотрудников администрации должна быть полностью изучена. Но также важно понять, что усилия России по извлечению выгоды из вмешательства в выборы, как кажется, жалким образом потерпели провал", — пишет автор.

"Американские институты хорошо работают. Политика безопасности, сформированная после Второй мировой и холодной войн, по-прежнему устойчива. Хотя вряд ли Путин способствовал изменению исхода голосования в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, его неудачное вмешательство, как кажется, лишь пробудило воинствующее отношение Америки и Европы", — делает вывод Адриан Каратницкий.