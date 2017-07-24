"Сравните это с возбужденным освещением встречи Дональда Трампа с российским лидером несколько дней спустя", — добавляет автор статьи.

"На Западе доминирует точка зрения, что "мужская дружба" между Путиным и Си маскирует неуклюжие отношения, в которых очевидно отсутствует взаимное доверие. Но это скрывает более сложную картину. Правда заключается в том, что российские и китайские национальные интересы имеют тенденцию пересекаться именно в тех областях, в которых они противоречат западным", — говорится в статье.

"Ястребы в российском и китайском истеблишменте в сфере национальной безопасности объединены в своей убежденности, что Вашингтон использует северокорейскую ядерную проблему как предлог, чтобы оказать большее военное давление на обе страны, разместив системы ПРО Thaad", — отмечает автор.

Россия и США годами препирались по поводу киберпространства и сильно расходились по вопросу мирового управления интернетом. Москва и Пекин, напротив, последовательно сходились по этим вопросам, пишет Габуев.

"Сотрудничество между Китаем и Россией, возможно, носит характер сделки, но имеет геостратегические последствия. Время от времени Путин и Си находят неправдоподобного партнера в лице Трампа. Неуклюжий подход последнего к внешней политике и неустойчивые отношения с долговременными союзниками оставляют Запад плохо подготовленным к отпору. Не стоит ожидать и того, что у все более изолированной администрации США будет политический капитал для регулирования конфликта и соперничества между великими державами в эпоху после холодной войны", — полагает эксперт.