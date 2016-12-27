Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот Олег Смирнов усомнился в том, что в пять утра очевидец катастрофы Ту-154 мог разглядеть конфигурацию самолета. Об этом он сказал Национальной службе новостей (НСН).





"Информации свидетеля вряд ли можно на сто процентов доверять, потому что все это происходило ночью. Представьте себе: ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно?" — отметил специалист.





"Да, у него были включены фары, виден был их свет. Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", — продолжил Смирнов.





26 декабря ФСБ России сообщила о том, что установлены очевидцы падения самолета. Позднее "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к расследованию источники, которые проверяют показания этих свидетелей, сообщил, что одним из них стал сотрудник береговой охраны погранвойск ФСБ. В момент аварии он находился на катере в акватории Сочи.





По данным газеты, пограничник рассказал, что вылетевший из аэропорта Адлер борт, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться, будто собирался совершить посадку на воду. Свидетель отметил, что даже для посадки положение самолета в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Через мгновение самолет задел поверхность воды хвостом, который отвалился при ударе и быстро затонул.





В 5:27 мск 25 декабря направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России пропал с экранов радаров. Он упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). Отрабатываются четыре основные версии катастрофы. Поисково-спасательная операция продолжается.